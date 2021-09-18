Дочь министра обороны РФ накануне родила первенца

В пятницу, 17 сентября, Сергей Шойгу в третий раз стал дедушкой. Его тридцатилетняя дочь Ксения родила девочку. Сегодня новоиспеченный отец, спортивный блогер Алексей Столяров, рассказал подписчикам историю знакомства с возлюбленной и раскрыл имя малышки.



Практически сразу после того, как пара познакомилась, он предложил Ксении улететь на сутки в Париж. К его удивлению, она согласилась. Поездка была невероятно романтичной, признался Алексей.

"Прошло два года, и вчера появилась прелесть Милана", – рассказал он на своей странице в Инстаграм, опубликовав архивное фото из Парижа.

Счастливая мама отреагировала на воспоминания возлюбленного и оставила под снимком комментарий.

"Какая фотка старая)))) это было нереально круто", – написала Ксения.

Напомним, что поначалу роман дочери Шойгу и ее беременность не афишировались.