Стало известно имя новорожденной внучки Шойгу

Стало известно имя новорожденной внучки Шойгу
Ксения Шойгу. Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com
Дочь министра обороны РФ накануне родила первенца

В пятницу, 17 сентября, Сергей Шойгу в третий раз стал дедушкой. Его тридцатилетняя дочь Ксения родила девочку. Сегодня новоиспеченный отец, спортивный блогер Алексей Столяров, рассказал подписчикам историю знакомства с возлюбленной и раскрыл имя малышки.

Практически сразу после того, как пара познакомилась, он предложил Ксении улететь на сутки в Париж. К его удивлению, она согласилась. Поездка была невероятно романтичной, признался Алексей.

"Прошло два года, и вчера появилась прелесть Милана", – рассказал он на своей странице в Инстаграм, опубликовав архивное фото из Парижа.

Счастливая мама отреагировала на воспоминания возлюбленного и оставила под снимком комментарий.

"Какая фотка старая)))) это было нереально круто", – написала Ксения.

Напомним, что поначалу роман дочери Шойгу и ее беременность не афишировались. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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