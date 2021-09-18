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В пятницу,
17 сентября, Сергей Шойгу в третий раз стал дедушкой. Его тридцатилетняя дочь
Ксения родила девочку. Сегодня новоиспеченный отец, спортивный блогер Алексей
Столяров, рассказал подписчикам историю знакомства с возлюбленной и раскрыл имя
малышки.
Практически сразу после того, как пара познакомилась, он предложил Ксении улететь на сутки в Париж. К его удивлению, она согласилась. Поездка была невероятно романтичной, признался Алексей.
"Прошло два года, и вчера появилась прелесть Милана", – рассказал он на своей странице в Инстаграм, опубликовав архивное фото из Парижа.
Счастливая мама отреагировала на воспоминания возлюбленного и оставила под снимком комментарий.
"Какая фотка старая)))) это было нереально круто", – написала Ксения.
Напомним, что поначалу роман дочери Шойгу и ее беременность не афишировались.
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