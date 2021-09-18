Потребовать вернуть средства могут и год спустя

Кредитная организация может забрать деньги, снятые в банкомате. В каких случаях это происходит, рассказал финансовый эксперт Михаил Коган.



Аналитик отметил, что такое может случиться даже через год. Снятые вами деньги придется вернуть, если банк лишили лицензии либо он находится в процессе банкротства. Коган уточнил, что отдать средства потребует в таких случаях не сама кредитная организация, а Агентство по страхованию вкладов, если операция показалась ему подозрительной.

Например, если АСВ сочтет, что банк отдал какому-то из клиентов предпочтение и средства он забрал без очереди. Кроме того, с требованием вернуть деньги агентство может выступить и когда их снимают люди либо компании, которые связаны с работниками банка. Подозрительной могут посчитать и снятие средств в сумме, превышающей миллион рублей.