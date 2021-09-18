Банк может отобрать снятые деньги: эксперт озвучил причины

Банк может отобрать снятые деньги: эксперт озвучил причины
Фото: pixabay.com
Потребовать вернуть средства могут и год спустя

Кредитная организация может забрать деньги, снятые в банкомате. В каких случаях это происходит, рассказал финансовый эксперт Михаил Коган.

Аналитик отметил, что такое может случиться даже через год. Снятые вами деньги придется вернуть, если банк лишили лицензии либо он находится в процессе банкротства. Коган уточнил, что отдать средства потребует в таких случаях не сама кредитная организация, а Агентство по страхованию вкладов, если операция показалась ему подозрительной.

Например, если АСВ сочтет, что банк отдал какому-то из клиентов предпочтение и средства он забрал без очереди. Кроме того, с требованием вернуть деньги агентство может выступить и когда их снимают люди либо компании, которые связаны с работниками банка. Подозрительной могут посчитать и снятие средств в сумме, превышающей миллион рублей.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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