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Многие хозяйки недоеденные блюда или отдельные продукты отправляют в морозилку. Они уверены, что благодаря этому методу хранения съестное не испортится, и к нему можно будет вернуться в другой день. Существуют продукты, которые после пребывания в специальном отделе бытового изделия теряют свои полезные качества и вкус.
1. Картофельное пюре
Заморозка картофельного пюре приведет к тому, что оно потеряет свой насыщенный вкус. И после разогрева вам придется есть не очень аппетитный гарнир.
2. Мягкие сыры или соусы
Сыры и соусы при воздействии отрицательных температур начнут расслаиваться. Также не исключено, что они в конечном итоге поменяют свою консистенцию.
3. Авокадо
Плоды авокадо имеют очень мягкую текстуру. Если отправить растение в морозильную камеру, то от былого нежного вкуса не останется и следа, передает "Рамблер".
4. Арбуз
Большое количество воды, содержащееся в арбузе, как раз является той причиной, почему плод нельзя хранить в морозилке. Дело в том, что жидкость расширяется при замерзании, меняя общую структуру продукта. В итоге вместо сладких сочных долек арбуза вы получите нечто склизкое.
5. Кофе
Зерна или молотый кофе тоже нельзя держать в морозилке. Продукт впитает в себя влагу и запахи своих "соседей", став непригодным для потребления.
Ранее "Утро.News" назвало ложные признаки испорченности продуктов.
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