Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы

Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Градоначальник приехал в Общественный штаб

Сергей Собянин проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами, сообщает АГН "Москва.

Градоначальник отметил, что на федеральных выборах в Госдуму электронное голосование применяется впервые. Собинин добавил, что нововведение доказало свою надежность в плане технологий, несмотря на большое количество хакерских атак и активно голосующих граждан.

Плюсом онлайн-голосования он назвал то, что новые технологии помогли "активизировать" избирателей. Кроме того, голосовать стало гораздо проще.

Напомним, онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ завершится в воскресенье, 19 сентября, в восемь часов вечера.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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