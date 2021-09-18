Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы

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Сергей
Собянин проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами,
сообщает АГН "Москва.
Градоначальник отметил, что на федеральных выборах в Госдуму электронное голосование применяется впервые. Собинин добавил, что нововведение доказало свою надежность в плане технологий, несмотря на большое количество хакерских атак и активно голосующих граждан.
Плюсом онлайн-голосования он назвал то, что новые технологии помогли "активизировать" избирателей. Кроме того, голосовать стало гораздо проще.
Напомним, онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ завершится в воскресенье, 19 сентября, в восемь часов вечера.
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