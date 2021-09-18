Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы

Градоначальник приехал в Общественный штаб

Сергей Собянин проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами, сообщает АГН "Москва.



Градоначальник отметил, что на федеральных выборах в Госдуму электронное голосование применяется впервые. Собинин добавил, что нововведение доказало свою надежность в плане технологий, несмотря на большое количество хакерских атак и активно голосующих граждан.

Плюсом онлайн-голосования он назвал то, что новые технологии помогли "активизировать" избирателей. Кроме того, голосовать стало гораздо проще.

Напомним, онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ завершится в воскресенье, 19 сентября, в восемь часов вечера.