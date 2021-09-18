Организму крайне сложно противостоять различным пищевым нагрузкам

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться людям старше 30 лет. Слова эксперта приводит "Царьград".

Королева отметила, что в черный список люди данной возрастной группы должны внести полуфабрикаты и фастфуд. Дело в том, что эти изделия содержат в себе рафинированное масло, вредное для здоровья.

Маргарита заявила – до достижения 30-летнего возраста организм человека может спокойно противостоять различным пищевым нагрузкам. После того, как черта будет преодолена, способность противостоять негативным факторам значительно снижается.

Диетолог акцентировала внимание на том, что продукты, потребляемые в пищу, могут влиять на внешний вид, настроение и самочувствие. Поэтому необходимо серьезно относиться к выбору своего рациона питания.

Эксперт не отрицает того факта, что отказаться от вредных продуктов крайне непросто. Причина кроется в хитростях производителей. Они специально усиливают их вкус, а также создают красивую упаковку. Многих потребителей подкупает то, что изделия не портятся долгое время.

"Такие компоненты, искусственные, организм генетически не имеет возможности усваивать", – объяснила специалист.

Королева посоветовала покупать сезонные продукты, а также не отказываться от фруктов, овощей и ягод. После 30-ти нельзя исключать из своего рациона и белок. А вот привычку заказывать еду на дом или захаживать в рестораны быстрого питания придется искоренить.

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