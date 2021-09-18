Эксперт оценил высокую активность голосующих онлайн москвичей

Эксперт оценил высокую активность голосующих онлайн москвичей
Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
продолжениеОбщественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве
Это удобно и безопасно в условиях пандемии ковида

Москвичи активно голосуют онлайн – об этом журналистам заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Мы уверены, что смогли убедить наших сторонников проголосовать электронно, и ожидаем очень хорошие показатели", – отметил он.

Козлов, который представляет в столичном штабе по наблюдению за выборами партию "Единая Россия", напомнил, что призывал избирателей сделать свой выбор онлайн. Он отметил, что это удобно, кроме того, такой способ безопасен, учитывая пандемию коронавируса.

Большое число наблюдателей на участках голосования обеспечило проведение выборов в 2021 году на весьма высоком уровне, подчеркнул Козлов.

"…все избирательные участки, включая "новую" Москву, даже самые отдаленные поселения, они все закрыты, в том числе наблюдателями, это очень хороший показатель", - цитирует депутата АГН "Москва".

Козлов также высказался об отказах некоторых политических партий призывать электорат сделать свой выбор дистанционно. Он назвал такую тактику ошибкой.

"Пусть учатся на своих ошибках", – подытожил депутат.

Напомним, что онлайн-голосование на выборах в Госдуму завершится завтра, 19 сентября, в восемь часов вечера.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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