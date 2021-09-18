Принц Чарльз вспомнил последнюю беседу с принцем Филиппом

Супруг Елизаветы II даже пытался шутить в разговоре с сыном

Принц Чарльз поделился деталями беседы, которая состоялась между ним и его родителем принцем Филиппом. Впоследствии оказалось, что этот разговор стал последним для отца и сына.

Бывший супруг леди Ди пришел к отцу 8 апреля. А уже на следующий день герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99-лет.

Как сообщает издание The Sun, Чарльз хотел обсудить с отцом детали его предстоящего юбилея. 10 июня избраннику королевы Елизаветы II исполнилось бы 100 лет.

Принц Уэльский должен был уточнить – хочет ли принц Филипп, чтобы семья организовала торжественный прием по случаю его дня рождения. Герцог Эдинбургский сомневался, что доживет до этой даты. Однако, чтобы не расстраивать наследника тревожными предчувствиями, он решил обратить свой ответ в шутку.

"Ну, для этого я как минимум должен быть жив", – произнес принц Филипп.

Принц Чарльз предугадал реакцию родителя на свой вопрос. Неизвестно, о чем еще в тот день разговаривали отец и сын.

Напомним, принца Филиппа не стало 9 апреля 2021 года. В момент смерти он находился в Винздорском замке. После кончины супруга Елизаветы II в Великобритании был объявлен восьмидневный траур.

Герцога похоронили 17 апреля в Королевском склепе часовни Святого Георгия. Из-за напряженной эпидемиологической ситуации проводить его в последний путь смогли только самые близкие.

Ранее стало известно о том, что Елизавета II засекретила детали завещания покойного мужа. Это натолкнуло простых британцев на мысль, что внутри Букингемского дворца происходят финансовые манипуляции.