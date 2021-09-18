Общественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве

Общественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве
Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Москвичи активно голосуют онлайн на выборах в Госдуму

Замруководителя столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами, глава корпуса наблюдателей Вадим Ковалев сообщил СМИ, что нарушений в ходе избирательного процесса на данный момент не выявлено.

"Мы вместе с Алексеем Венедиктовым и всей нашей командой активно мониторим информационное поле", – отметил он.

Ковалев добавил, что, учитывая данные с камер видеонаблюдения, на избирательных участках народу немного. Однако москвичи активно участвуют в электронном голосовании.

Напомним, выборы в Госдуму РФ проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Принять участие в голосовании онлайн можно до восьми вечера воскресенья, 19 сентября.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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