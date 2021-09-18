Общественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве

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Замруководителя
столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами, глава корпуса
наблюдателей Вадим Ковалев сообщил СМИ, что нарушений в ходе избирательного
процесса на данный момент не выявлено.
"Мы вместе с Алексеем Венедиктовым и всей нашей командой активно мониторим информационное поле", – отметил он.
Ковалев добавил, что, учитывая данные с камер видеонаблюдения, на избирательных участках народу немного. Однако москвичи активно участвуют в электронном голосовании.
Напомним, выборы в Госдуму РФ проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Принять участие в голосовании онлайн можно до восьми вечера воскресенья, 19 сентября.
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