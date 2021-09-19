Финальный день выборов начался в России

Финальный день выборов начался в России
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
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Голосование уже завершилось на Камчатке и Чукотке

В России начался последний день голосования за депутатов Государственой думы восьмого созыва, девяти глав субъектов и представителей в 39 парламентах на субъектном и местном уровне.

Напомним, выборы в Российской Федерации проходят в период с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 8 утра до 10 вечера. Назначены практически 4,5 тыс. избирательных кампаний на всех уровнях власти во всех российских субъектах, где должны заместить свыше 31 тыс. мандатов. Жителям страны предстоит определиться с новым составом нижней палаты парламента, в которой принцип избрания действует по смешанной системе из 450 депутатов: половина по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам за тур. 

В 46 российских регионах проходят выборы в органы власти на уровне субъектов при избрании высших должностых фигур в девяти из них, в 39 – на уровне депутатов в законодательные органы, включая муниципальные выборы. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в ряде субъектов избиратели получают до 9 бюллетеней по разным уровням.

По информации ЦИК, по итогам второго дня волеизъявления явка на выборы в Государственную думу составила 31,51% (без учета электронного голосования). Дистанционный формат доступен в семи регионах. В российской столице он проходит на собственной платформе, в шести остальных – на федеральной. Указанный формат доступен также для россиян, проживающих в ЛНР и ДНР.

Всего на участии в дистанционном электронном формате подано более 2,8 млн заявок при включении в итоговые списки свыше 2,6 млн. К концу 18 сентября этой услугой воспользовались около 80% заявителей. Центризбирком прогнозирует, что итоговая явка по этому сервису вырастет еще на 90 процентов.

Известно, что последний день голосования уже завершен на Камчатке и в Чукотском автономном округе. Избирательные участки закрылись в восемь часов вечера (11:00 по МСК).

По состоянию на 10:00 по МСК, общая явка на выборах в Государственную дума составила 35,69 процента.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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