Пресс-секретарь о своей победе еще не знает

Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч рублей в акции "Миллион призов". Данный розыгрыш проводился среди россиян, проголосовавших онлайн.

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов уточнил, что пресс-секретарь Владимира Путина о своей победе еще не знает. Эти баллы Песков сможет обменять на промо-коды партнеров программы.

Сергей Лавров, кстати, предпочел традиционный способ голосования. Президент и его пресс-секретарь предпочли более безопасный метод, отдав свой голос в электронном формате.