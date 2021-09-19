Песков выиграл в акции "Миллион призов" после голосования на выборах

продолжениеФинальный день выборов начался в России
Пресс-секретарь о своей победе еще не знает

Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч рублей в акции "Миллион призов". Данный розыгрыш проводился среди россиян, проголосовавших онлайн. 

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов уточнил, что пресс-секретарь Владимира Путина о своей победе еще не знает. Эти баллы Песков сможет обменять на промо-коды партнеров программы. 

Сергей Лавров, кстати, предпочел традиционный способ голосования. Президент и его пресс-секретарь предпочли более безопасный метод, отдав свой голос в электронном формате. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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