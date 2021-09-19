Определены победители нового розыгрыша квартир и машин среди голосующих онлайн

В акции приняли участие более 1,1 миллиона человек

Второй розыгрыш подарков среди участников онлайн-голосования состоялся в прямом эфире телеканала "Москва 24". Известно, что пять человек, которые приняли участие в акции #ВыбираемВместе в рамках программы "Миллион призов", стали обладателями однокомнатных квартир.

Информация об уникальных кодах доступна на сайте телеканала. Известно, что победители призов после 12:00 получают СМС-уведомление с номера DIT_MOS, в котором говорится о выигрыше. Также предоставляется информация, необходимая для активации кода на сайте программы, чтобы получить приз.

Можно проверить, выигрышный ли код, и самостоятельно: для этого нужно зайти на сайт "Миллион призов" с 10:00 до 12:00, авторизоваться в своей учетной записи на mos.ru и ввести код участника.

Поучаствовать в акции смогли все проголосовавшие 18 сентября до восьми вечера – это свыше 1,1 млн человек. Следующий розыгрыш призов состоится 20 сентября – подарки разыграют среди проголосовавших 19 сентября.

Выборы в Государственную думу проходят в период с 17 по 19 сентября. В семи российских субъектах, включая Москву, действует также онлайн-формат. В выборах принимают участие четырнадцать партий.