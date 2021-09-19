Общественный штаб не обращался 18 сентября с просьбой аннулировать избирательные урны - Венедиктов

продолжениеВозможностью отложенного решения на онлайн-голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей
Все проходит в штатном режиме

Общественный штаб по наблюдению за выборами 18 сентября не подавал жалоб с просьбой об аннулировании избирательных урн. Соотвествующее заявление сделал глава штаба Алексей Венедиктов.

Таким образом, указал Венедиктов, ни одной просьбы с соответствующим содержанием не поступало.

Глава Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов также сообщил журналистам, что значимых нарушений по состоянию на 19 сентября не было выявлено. Городской избирком не зафиксировал подобных случаев.

Как указал Ермолов, все проходит в штатном режиме, передает АГН "Москва".

Выборы в Государственную думу проходят в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше двух миллионов  человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в российской столице. Отдать свой голос в онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября. 

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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