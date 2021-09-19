Возможностью отложенного решения на онлайн-голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей

Возможностью отложенного решения на онлайн-голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Это 12,5% от участников ЭДГ, указали в Общественном штабе

Порядка 214 тысяч уникальных пользователей воспользовались функцией "отложенное решение" во время голосования в формате онлайн. Соответствующее заявление сделал в беседе с журналистами глава Общественного штаба за выборами в российской столице в 2021 году Алексей Венедиктов.

Согласно приведенным данным, приведенное количество людей воспользовалось функцией за все время выборов. В процентном соотношении от тех, кто принял участие в электронном голосовании, этот показатель составил 12,5%.

Напомним, выборы в Государственную думу проходят с 17 сентября. Последний день выборов – 19 число. В реестр дистанционного электронного голосования в Москве включили свыше двух миллионов человек. Отдать свой голос можно до 20:00 последнего дня волеизъявления.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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