Пользователи Сети заметили ошибку раньше американского командования

Вчера, 18 сентября, ВВС США отмечали свой день рождения. В социальных сетях южное командование американского Министерства обороны опубликовало праздничную открытку. Правда, в итоге поздравление обернулось позором, ведь на картинке с легкостью угадываются очертания советско-российских истребителей Су-27.

На открытке изображены белые Су-27, которые взлетают в небо, оставляя за собой красные и синие столбы пламени.

"С днем рождения, ВВС США!"

– написано под изображением истребителей.

Правда, пользователи "Твиттера" оптимизма Минобороны не разделили. Многие тут же поняли, что на открытке российские истребители.

"ВЫ ЭТО СЕРЬЕЗНО?", "Товарищ, разве у вас в штате нет сотрудников ВВС США, которые могли бы сообщить вам, что не так с этой картинкой?", "Военно-воздушные силы США выглядят так, словно они влюбились в российские самолеты", "Они просто нас разыгрывают", "Еще одна победа ВВС США. Российское конструкторское бюро Сухого ценит вашу поддержку", "Это сделали российские хакеры Петров и Баширов",

– шутят в комментариях пользователи.

И хотя твит был опубликован еще вчера, а на ошибку указали уже десятки человек, командование не спешит удалить публикацию или как-то объяснить свою неожиданную любовь к российским самолетам.

Ранее западные СМИ указали на страх американских военных перед маневрами российских самолетов.