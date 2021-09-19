Пенсионерам озвучили сумму выплат к 1 октября

Пенсионерам озвучили сумму выплат к 1 октября
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Вопрос во многом зависит от регионов, указал эксперт

К 1 октября пожилые россияне ждут дополнительных выплат от правительства. По информации аналитиков, федеральный бюджет не предусматривает для этого дополнительной поддержки. Вопросом должны заняться регионалы. 

Стоит помнить и о том, что размер выплат определяется на субъектном уровне, а потому всегда отличается. К примеру, в одном российском регионе средства будут выделены в качестве дополнительной поддержки лицам, преодолевшим определенный возрастной порог. В ином же случае выплаты могут коснуться ветеранов местных промышленных предприятий или инвалидов.

Как отметил эксперт Александр Разуваев, у регионов появился шанс оказать пенсионной категории россиян поддержку благодаря двум факторам. Во-первых, речь идет о выплатах ко Дню пожилого человека – ранее государство подобную процедуру не практиковало. Во-вторых, за последние годы подобный порядок сложился во многом из-за пандемии. Финансовый аналитик также напомнил о дороговизне энергоносителей, которые приносят государству деньги.

О точных объемах финансовой поддержки на уровне субъектов станет известно позднее. Однако можно взять ориентир на сумму выплат, коснувшихся всех россиян пожилого возраста – аналитик предполагает, что это инициированная ранее президентом единовременная поддержка в размере 10 тысяч рублей.

В целом же, напомнил спикер, основной объем ВВП "делают" Москва, Тюменская область, Татарстан и иные субъекты.

"Там региональные власти, думаю, будут ориентироваться на размер недавних федеральных выплат – 10 тысяч рублей. Если речь идет о каких-то небогатых регионах, там, конечно, тоже что-то будет, но сумма поменьше", – указал специалист.

Разуваев также полагает, что для россиян старше 80-летнего возраста выделят поддержку в двойном размере. С учетом демографии таких граждан в стране не слишком много.

Ранее в ПФР рассказали о том, как лучше всего подготовиться к выходу на пенсию.

Источник: Nation News ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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