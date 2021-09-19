Нескольких председателей УИК освободили от должностей из-за скандала с вбросами

Нарушения были зафиксированы в четырех регионах

Председателей участковых комиссий в Республике Адыгее, Брянской и Кемеровской областях отстранили от должностей из-за вброса бюллетеней. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. 

Позже также выяснилось, что был снят с должности и глава УИК на Ставрополье. В регионе камеру наблюдения закрывали тряпками, уточняет РИА "Новости". 

Ранее эксперты рассказали об отсутствии реальных нарушений в работе ДЭГ. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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