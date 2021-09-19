Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
810 новости
Председателей участковых комиссий в Республике Адыгее, Брянской и Кемеровской областях отстранили от должностей из-за вброса бюллетеней. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Позже также выяснилось, что был снят с должности и глава УИК на Ставрополье. В регионе камеру наблюдения закрывали тряпками, уточняет РИА "Новости".
Ранее эксперты рассказали об отсутствии реальных нарушений в работе ДЭГ.
Немцев снова обвинили в наплевательском отношении к нуждам Киева
Страны договорились по AUKUS под носом у французского президента