Нарушения были зафиксированы в четырех регионах

Председателей участковых комиссий в Республике Адыгее, Брянской и Кемеровской областях отстранили от должностей из-за вброса бюллетеней. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Позже также выяснилось, что был снят с должности и глава УИК на Ставрополье. В регионе камеру наблюдения закрывали тряпками, уточняет РИА "Новости".

Ранее эксперты рассказали об отсутствии реальных нарушений в работе ДЭГ.