Без моющих средств и химии: как быстро избавиться от налета и жира на кухне

Без моющих средств и химии: как быстро избавиться от налета и жира на кухне
Фото: pixabay.com
Всего один продукт поможет справиться с грязью за считанные минуты

Многие хозяйки часто сталкиваются с проблемой, что даже самые эффективные и проверенные средства не могут полностью удалить въевшиеся пятна и разводы с кухонных поверхностей и утвари. Но не спешите расстраиваться и думать, что от грязи избавиться не удастся. Простой лимон поможет вернуть кухне ее первозданный вид. 

Как очистить кухню от грязи с помощью лимона

Вам понадобится только одна половинка лимона. С помощью фрукта натрите раковину или, например, тостер или чайник. Оставьте на несколько минут, а после протрите обычной тряпкой. 

Если же хотите, чтобы разделочные доски перестали истончать неприятный запах, тогда добавьте соль. Для начала нужно посыпать утварь солью, а после полить ее лимонным соком. Для больше эффекта натрите доску той же половинкой лимона. Спустя пять минут раствор можно смыть проточной водой. 

Лимонный сок отлично справляется с различными загрязнениями, разъедая их, а эфирные масла отлично нейтрализуют почти все неприятные запахи. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как правильно мыть овощи и фрукты в период коронавируса. Категорически запрещено использовать жидкое мыло или любые другие моющие средства, потому что последствия могут быть самыми плачевными. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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