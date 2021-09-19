Всего один продукт поможет справиться с грязью за считанные минуты

Многие хозяйки часто сталкиваются с проблемой, что даже самые эффективные и проверенные средства не могут полностью удалить въевшиеся пятна и разводы с кухонных поверхностей и утвари. Но не спешите расстраиваться и думать, что от грязи избавиться не удастся. Простой лимон поможет вернуть кухне ее первозданный вид.

Как очистить кухню от грязи с помощью лимона

Вам понадобится только одна половинка лимона. С помощью фрукта натрите раковину или, например, тостер или чайник. Оставьте на несколько минут, а после протрите обычной тряпкой.

Если же хотите, чтобы разделочные доски перестали истончать неприятный запах, тогда добавьте соль. Для начала нужно посыпать утварь солью, а после полить ее лимонным соком. Для больше эффекта натрите доску той же половинкой лимона. Спустя пять минут раствор можно смыть проточной водой.

Лимонный сок отлично справляется с различными загрязнениями, разъедая их, а эфирные масла отлично нейтрализуют почти все неприятные запахи.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как правильно мыть овощи и фрукты в период коронавируса. Категорически запрещено использовать жидкое мыло или любые другие моющие средства, потому что последствия могут быть самыми плачевными.