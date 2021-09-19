Люди могут остаться без праздничных ужинов

Энергетический кризис в Европе привел к неожиданным проблемам для жителей Великобритании. Из-за дефицита газа в стране закрылись несколько заводов про производству сухого льда. Теперь магазины испытывают трудности с замороженными продуктами. Об этом пишет The Sun.

В сети популярных супермаркетов заявили, что из-за исчерпания запасов мяса рождественские ужины, скорее всего, придется отменить.

Пока неизвестно, смогут ли предприятия восстановить работу, когда ситуация на энергетическом рынке стабилизируется.