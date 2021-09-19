Празднование Рождества в Великобритании под угрозой из-за дефицита газа

Люди могут остаться без праздничных ужинов

Энергетический кризис в Европе привел к неожиданным проблемам для жителей Великобритании. Из-за дефицита газа в стране закрылись несколько заводов про производству сухого льда. Теперь магазины испытывают трудности с замороженными продуктами. Об этом пишет The Sun. 

В сети популярных супермаркетов заявили, что из-за исчерпания запасов мяса рождественские ужины, скорее всего, придется отменить. 

Пока неизвестно, смогут ли предприятия восстановить работу, когда ситуация на энергетическом рынке стабилизируется.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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