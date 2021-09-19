Анна Меркулова рассказала об использовании уникальных материалов при оформлении станций южного участка БКЛ

Завершение строительства южного участка БКЛ стало серьезным рубежом в реализации программы развития метро

18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большого кольца метро от "Проспекта Вернадского" до "Каховской". Создавая дизайн станций, архитекторы ГК "Моспроект-3" использовали уникальные материалы.

"В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ, и сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Ходят внутри поезда, обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. Я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций – уникальный случай в истории метростроения, надеюсь, что он состоится. Остались следующие работы: убрать строительные площадки, благоустроить станции и обкатать пути", – заявил Сергей Собянин.

По его словам, завершение строительства южного участка БКЛ стало серьезным рубежом в реализации программы развития метро.

С 2011 года в городе построили 100 новых станций – это значит, что столичное метро стало в 1,5 раза больше.

Оформление станций "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино", вошедших в состав южного участка, разрабатывала группа компаний "Моспроект-3". Это первые станции московского метрополитена, где в отделке использовали искусственный камень – кварцевый агломерат.

Этот искусственный камень по твердости соответствует граниту, не впитывает влагу и дает возможность придумать и использовать любой цвет, который невозможно найти в природе.

Наряду с искусственным материалом, специалисты городской группы компаний "Моспроект-3" нашли новое применение и натуральному камню.

"При облицовке стен вестибюля и наклонного хода эскалаторов на станции "Воронцовская" мы использовали добываемый в России белый полоцкий мрамор, поскольку он устойчив к внешнему воздействию и долго сохраняет белизну благодаря низкому содержанию железа. Подвесной потолок на "Новаторской" сделан из триплексных панелей со встроенными фильтрами различных цветов, благодаря которым, удалось достичь ярко-огненного эффекта, символизирующего новаторство", - пояснила генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.

По ее словам, на станции "Зюзино" не менее сложный ритм потолка эффектно контрастирует с простым рисунком пола, в оформлении которого используется нетипичный материал – черный габбро-диабаз. "Чтобы достичь сверкающих бликов, архитекторы использовали камень с вкраплениями слюды золотого оттенка", – резюмировала Анна Дмитриевна.