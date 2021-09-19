Президент может остаться на должности в Кремле, полагает эксперт

Политтехнолог Станислав Белковский считает наиболее вероятным, что в качестве преемника Владимир Путин рассматривает кандидатуру директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Президент же, в свою очередь, уходить на заслуженную пенсию не станет – он может встать на должность вместо своего вероятного сменщика.

В эфире радио "Эхо Москвы" эксперт заявил, что уже сейчас Путин строит карьеру большого искусствоведа. По его словам, именно российский президент внес существенный вклад в открытие выставки коллекции братьев Морозовых в Париже. Он заявил, что еще в 2016 году Бернар Арно признавался, что открытие экспозиции было организовано при помощи главы России.

Как передает URA.RU слова Белковского, если Владимир Путин займет пост главы Эрмитажа, то покидать Кремль не станет – офис президента переедет куда-нибудь в другое место, а в Кремле разместится коллекция музея.

Тем не менее, ранее Белковский выражал мнение, что главой Эрмитажа планируют назначить Мединского, который сейчас занимает должность помощника президента страны.