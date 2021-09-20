Польша и Белоруссия нашли трупы мигрантов на границе и обвинили друг друга

Польша и Белоруссия нашли трупы мигрантов на границе и обвинили друг друга
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Следователи уверены, что это соседи устраивают такие провокации

Трагические события произошли на белорусско-польской границе. Там в разных местах были найдены мертвая женщина неславянской внешности и три мужских трупа. Предположительно, все они – мигранты из Ирака, которые пытались нелегально перебраться в ЕС. Правоохранительные службы двух республик начали расследование и уже обвинили друг друга.

Мертвую женщину обнаружили на белорусской стороне границы. Она была босая, рядом находились дети, мужчина и пожилая женщина. Они рассказали, что приехали из Ирака и пешком шли через Польшу в Германию. Промокли, развели костер и сняли обувь и одежду, чтобы высушить у огня. Однако на них налетели польские правоохранители, подняли и погнали в сторону Белоруссии, не позволив даже обуться, передает "БелТА". В результате 39-летняя женщина скончалась, по предварительной версии белорусской стороны, от переохлаждения.

Примерно в то же время польские службы обнаружили на своей территории трех мертвых иракцев. Причина их смерти устанавливается, однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже допустил, что это – дело рук представителей Минска.

"Возможная связь вышеупомянутых драматических событий с провокационными действиями, происходящими до сих пор на нашей восточной границе, требует расследования",

написал Моравецкий в "Фейсбуке".

При этом в иракских соцсетях склоняются к мнению, что мигранты были убиты во время ограбления, пишет "Телеграф". 

Миграционный кризис в Восточной Европе начался весной этого года. В Литве и Польше обвинили Белоруссию в том, что она перестала останавливать нелегалов, которые прилетают в республику и затем перебираются в неустановленных местах через границу, чтобы добраться в ФРГ. Ситуация особенно обострилась несколько недель назад, когда Варшава стала выставлять нелегалов обратно на белорусскую территорию. В результате десятки людей застряли между республиками.

Источник: БелТА
Николай ВИКТОРОВ

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