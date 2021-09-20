Главные правила стирки одеяла: как не сломать машинку

Главные правила стирки одеяла: как не сломать машинку
Фото: CHROMORANGE / CHROMORANGE/PHOTOG / www.globallookpress.com
Холодная вода испортит вещь

Далеко не все хозяйки решаются стирать одеяла – на руках это сделать крайне тяжело, а в машинке – боязно, вдруг вещь или сама стиралка испортятся. Однако одеяло тоже требует периодической чистки. Рассказываем, что же делать. 

Как правильно постирать одеяло в стиральной машине

Главное правило стирки без последствий – пуховое одеяло не должно весить более четырех килограммов. Обычно производители указывают вес изделия на этикетке. 

Стирать его лучше с помощью геля, так как он лучше вымывается, чем простой порошок, хотя и им тоже не возбраняется. А вот про капсулы стоит забыть – они оставят несмываемые разводы. 

Чтобы уничтожить все микробы в одеяле, лучше ставить режим в 90 градусов. Если производитель предупреждает, что в горячей воде стирать нельзя, достаточно будет 60 градусов. Обязательно добавьте режим полоскания и отжима по максимальному числу оборотов. 

Чтобы одеяло лучше просушилось, можно использовать две сушилки. Разместить, по возможности, их следует на улице или на балконе, ведь там лучше проветривается. Также его нужно постоянно взбивать, тогда одело высохнет за каких-то 12 часов. 

Ранее "Утро.Ньюс" писало об ошибках при стирке вещей. 

Полина ИВАНОВА

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