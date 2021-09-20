Россиянам запретили держать кур на садовых участках

Россиянам запретили держать кур на садовых участках
Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Точку в вопросе поставил Верховный суд РФ

Штраф за курятник на личном садовом участке совершенно законен. В этом убедилась жительница Волгограда, которая дошла до Верховного суда в попытке оспорить возложенное на нее административное наказание. Зато теперь сомнений в этом вопросе не осталось ни у граждан РФ, ни у надзорных органов.

В России у каждого земельного участка имеется свое предназначение. Если по документам значится, что это садовый участок, то там можно выращивать для собственных нужд яблони, смородину, сельскохозяйственные культуры, построить домик и сарай. Но никаких кур, уток, коз, свиней и прочей живности, поскольку это уже – нецелевое использование земель, то есть административное правонарушение.

"Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству",

– пояснила "Российской газете" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Важно понимать, что речь не только о крупном скоте типа коров, но и о мелком.

Так что жительнице Волгограда штраф за кур на участке выписали вполне законно. Причем ее наказали по минимуму, взыскав в 10 тыс.рублей. Это нижняя планка денежного взыскания, чем больше и дороже участок, тем выше будет сумма штрафа.

Напомним, с 2021 г. россиянам запрещено жечь мусор на собственных участках и разводить костры без мангала. За хранение домашней консервации в подвалах многоквартирных домов тоже можно нарваться на штраф.

Источник: РГ
Николай ВИКТОРОВ
Гость313592
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Почему, почему? Куры не свиньи от них нет резкого запаха навоза. Держать 10-15 кур на даче это такое подспорье для семьи и без всякого вреда для окружающей среды и соседей. Как приятно что утром жизнь в деревне начинается с петушиного пения. Конечно у нас принято запрещать, чем создавать условия для личных хозяйств.
Гость312956
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Главное чтоб не как в Америке. скоро пердеть запретят, терпите дальше.
ваш удел терпеть и не <цензура>.
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