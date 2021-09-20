Женщина проведет за решеткой полтора года

Брестский суд вынес решение по скандальному делу гражданки РФ Ирины Викхольм. Сообщается, что из-за клеветы на белорусского лидера Александра Лукашенко женщине придется лишиться свободы на полтора года.



Такую информацию публикует незарегистрированный минской администрацией правозащитный центр "Весна" в своем телеграм-канале. При этом пока вердикт судей не вступил в силу – его еще можно обжаловать.

Напомним, шумиха разгорелась из-за твита с фото Батьки. Белорусские правоохранители заявили, что та публикация содержала "клеветнические сведения о совершении президентом акта "терроризма и авиапиратства".