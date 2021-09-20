Как поддерживать чистоту в холодильнике: пять хитростей

Как поддерживать чистоту в холодильнике: пять хитростей
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Правильно организовав пространство, можно облегчить себе жизнь

Холодильник – это место, про которое некоторые хозяйки забывают во время уборки. Заставленные различными банками полки, валяющиеся соусы и прочие продукты – картина, знакомая многим. Чтобы избежать подобного беспорядка, необходимо правильно организовать пространство внутри бытового устройства.

Как сохранить чистоту и порядок в холодильнике

1. Приобретите корзину, в которую вы будете складывать продукты с небольшим сроком годности. Желательно, чтобы изделие имело яркий цвет. Каждый раз, открывая холодильник, ваше внимание будет привлекать эта корзина. Таким образом вы будете помнить о еде, которую желательно съесть в ближайшее время.

2. В отсек для фруктов и овощей застелите обычную газету. Она не только впитает лишнюю жидкость, но и соберет мусор – шелуху, веточки и прочие отходы.

3. Используйте картонную коробку от яиц для хранения соусов. Для этого аккуратно срежьте крышку, после чего в каждое углубление поместите банку или бутылку с добавкой к гарниру. Желательно класть соусы крышкой вниз, чтобы во время трапезы не пришлось долго мучиться с его выдавливанием.

4. Если в вашем холодильнике есть решетчатые полки, то используйте этот нюанс для экономии места. Секрет кроется в вертикальном хранении некоторых продуктов. Например, пакетики с зеленью или ягодами можно прикрепить к решетке с помощью обычных прищепок.

5. Вы значительно облегчите себе жизнь, если сделаете таблички с указанием продуктов, хранящихся на той или иной полке. Тратить много времени на поиски кусочка масла или сыра больше не придется. 

Ранее "Утро.News" рассказало, для чего нужны нижние ящики в холодильнике. 

Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Tagesspiegel: Россия начала газовую войну против Евросоюза?

Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды

Покинуть НАТО и вступить в союз с Россией: как французы отреагировали на скандал с подлодками

Пользователи требуют от Парижа жестких и радикальных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей