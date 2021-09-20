Правильно организовав пространство, можно облегчить себе жизнь

Холодильник – это место, про которое некоторые хозяйки забывают во время уборки. Заставленные различными банками полки, валяющиеся соусы и прочие продукты – картина, знакомая многим. Чтобы избежать подобного беспорядка, необходимо правильно организовать пространство внутри бытового устройства.

Как сохранить чистоту и порядок в холодильнике

1. Приобретите корзину, в которую вы будете складывать продукты с небольшим сроком годности. Желательно, чтобы изделие имело яркий цвет. Каждый раз, открывая холодильник, ваше внимание будет привлекать эта корзина. Таким образом вы будете помнить о еде, которую желательно съесть в ближайшее время.

2. В отсек для фруктов и овощей застелите обычную газету. Она не только впитает лишнюю жидкость, но и соберет мусор – шелуху, веточки и прочие отходы.

3. Используйте картонную коробку от яиц для хранения соусов. Для этого аккуратно срежьте крышку, после чего в каждое углубление поместите банку или бутылку с добавкой к гарниру. Желательно класть соусы крышкой вниз, чтобы во время трапезы не пришлось долго мучиться с его выдавливанием.

4. Если в вашем холодильнике есть решетчатые полки, то используйте этот нюанс для экономии места. Секрет кроется в вертикальном хранении некоторых продуктов. Например, пакетики с зеленью или ягодами можно прикрепить к решетке с помощью обычных прищепок.

5. Вы значительно облегчите себе жизнь, если сделаете таблички с указанием продуктов, хранящихся на той или иной полке. Тратить много времени на поиски кусочка масла или сыра больше не придется.

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