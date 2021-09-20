Собянин подвел итоги прошедших выборов в Москве

Уровень явки в столице превысил 50%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что кандидатам из опубликованного им списка удалось одержать победу во всех округах. Градоначальник поблагодарил жителей города за проявление высокой активности – явка составила 50 процентов. Столица смогла тем самым выразить свою гражданскую позицию.

Итоги прошедшего голосования, отметил глава города, демонстрируют всю "палитру" мнений и убеждений жителей Москвы. Собянин также выразил благодарность "Единой России" за наказы для парламентариев и депутатов, поднятие существующих проблем в ходе кампании, и Общественному штабу, которы контролировал выборы и обеспечивал честность всех процедур.

Явка в столице превысила уровень 2016 года на 15 процентов – пять лет назад она составила 35%. Технология дистанционного электронного голосования была высоко оценена избирателям в столице. Всего для ДЭГ в Москве выдали практически 2 млн бюллетеней при явке в 96,5%. Платформа позволила привлечь дополнительное число избирателей – до 40 процентов впервые приняли участие в голосовании благодаря нововведению.

Основная часть избирателей воспользовалась для своего выбора порталом mos.ru. Электронный формат позволил обеспечить легитимность и прозрачность процесса. Сбоев в системе не было выявлено, несмотря на попытки злоумышленников обрушить систему с помощью dDoS атак, большинство которых осуществили с других стран.

Иностранная делегация высоко оценила прозрачность и открытость выборов в российской столице, где победу во всех округах одержали кандидаты из списка Сергея Собянина.