Эксперт: в системе электронного голосования учтены все требования законодательства

Эксперт: в системе электронного голосования учтены все требования законодательства
Фото: pixabay.com
По прогнозам, новая технология будет развиваться и дальше

Дмитрий Завалишин, руководящий группой компаний DZ Systems, оценил технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По словам эксперта, в ней учитываются все законодательные требования к процессу.

В эфире телеканала "Москва 24" Завалишин назвал данную технологию "изощренной". Здесь, как объяснил Дмитрий, имеется два важных нюанса. Во-первых, должна быть обеспечена гарантия, что учитываются голоса только реальных избирателей. Во-вторых, крайне важно сохранить анонимность голосования.

"В силу этого вся система голосования базируется на довольно сложной системе электронной подписи", – отметил специалист.

Сложная криптография ДЭГ требует значительного объема вычислительных ресурсов. Это необходимо для того, чтобы расшифровывать и интерпретировать данные.

Эксперт заявил, что процессорная мощность влияет на скорость расшифровки голосов. Завалишин также рассказал, какие сложности имеет используемая в электронном голосовании криптография.

В основе всей системы лежит так называемый "блокчейн" – последовательная цепочка записей, которые нельзя отменить обратным числом. То есть старые записи, находящиеся там, уже не получится подкорректировать. Например, если человек решил переголосовать, то нет возможности внести изменения в исходную базу данных. Придется создавать еще один элемент в системе, который будет отражать новое состояние голоса.

По мнению Дмитрия, данная технология будет развиваться и дальше. Эксперт отметил – электронное голосование крайне удобно. По прогнозам Дмитрия, через два-три года оно обгонит по популярности традиционный, офлайновый, способ. 

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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