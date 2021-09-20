Эксперт уверен, что процесс расшифровки и подсчета голосов требует времени для обработки

Работа по итогам данных ДЭГ является довольно трудоемким делом, указал специалист

Онлайн-голосование представляет собой довольно сложную систему, требующую время для обработки. Соответствующее заявление сделал в беседе со СМИ глава некоммерческого партнерства разработчков "Руссофта" Валентин Макаров.

Эксперт указал, что системой воспользовалось свыше 2 миллионов пользователей – любой человек, осведомленный с основами информационных технологий, знает, что для выполнения такой высокой нагрузки требуются массовые и основательные работы.

При этом в работе системы могли возникнуть осложнения из-за внешнего вмешательства. Однако специалистам удалось добиться органичности с системами безопасности.

"Это на самом деле помещение блокчейна, оно применяется всегда, когда нужно установить доверие между не доверенными субъектами. И вот как раз такая система применяется, то это гарантирует то, что внутри, уже не зависит ничего от человека", – указал специалист.

Все процедуры расписаны по блокчейнам для гарантии отсутствия вмешательств для участников процесса, отметил Макаров. Отработка подобного процесса – не менее трудоемкое дело, особенно в таком массовом масштабе. После приобретения навыков люди привыкают к работе и действуют быстрее. Новая нагрузка довольно часто сопровождается сбоями.

Подобные нововведения, добавил Макаров, неизбежны – такая схема ускоряет процессы.