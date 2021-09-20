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Вот уже несколько дней погода расстраивает жителей столичного региона. И улучшений, к сожалению, пока не ожидается. Ведущий специалист Метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что проживающие в Москве и Московской области ощутят так называемый "балтийский синдром".
Суть данного метеорологического понятия заключается в том, что температура воздуха ощущается более низкой, чем есть на самом деле.
В понедельник, 20 сентября, температура ночью составляла около 4˚C, а днем – 5-7˚C. Данные показатели соответствуют климату 16 октября, передает РИА "Новости".
В ближайшие несколько дней погода не изменится. Будет дуть сильный ветер, возможны осадки, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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