Для Флоранс Парли, министра обороны Франции, находящейся с визитом в столице Мали Бамако, за завтраком в отеле включили музыку Вагнера.

Это вряд ли можно назвать совпадением: последние недели были нервными для Парижа. Власти Мали решились на смелый шаг и пригласили в страну для обеспечения ее безопасности российскую "ЧВК Вагнера". "Вагнеровцы", отлично зарекомендовавшие себя в борьбе против террористов в Сирии и Африке, теперь будут тренировать армию и полицию Мали. Франция объявила, что ее вооруженные силы будут выведены из страны, если там начнут работать русские, однако французская миссия "Бархан" потеряла смысл уже давно. Войска Пятой Республики неоднократно были уличены в сотрудничестве с террористами, против которых они должны были бороться, и прикрытии каналов распространения наркотиков. Французы неоднократно объявляли о выводе войск из страны, но вопреки всякой логике продолжают сохранять свой контингент в Мали. Однако прибывшие "вагнеровцы", уже начинающие наводить порядок в республике, вызывают море эмоций в Париже. Так что музыка, которую пришлось слушать министру обороны, навеяла ей много неприятных размышлений о будущем. "Это музыкальное введение в новую местную реальность" – заметил один из комментаторов новости.