Предупреждение действует до 10 утра вторника

Представители Минтранса Московской области призвали автовладельцев быть максимально аккуратными на дороге. Особую опасность для водителей представляют неблагоприятные погодные условия.

Сообщение появилось на официальной странице ведомства в "Инстаграм".

Жителям столичного региона напомнили, что ожидается сильный ветер и ливень. Предупреждение сохраняется до 10:00 вторника, 21 сентября.

Водителям посоветовали не превышать скорость, а также не совершать резкие маневры. Кроме того, не стоит оставлять свой автомобиль вблизи шатких конструкций, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".