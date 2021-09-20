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Представители Минтранса Московской области призвали автовладельцев быть максимально аккуратными на дороге. Особую опасность для водителей представляют неблагоприятные погодные условия.
Сообщение появилось на официальной странице ведомства в "Инстаграм".
Жителям столичного региона напомнили, что ожидается сильный ветер и ливень. Предупреждение сохраняется до 10:00 вторника, 21 сентября.
Водителям посоветовали не превышать скорость, а также не совершать резкие маневры. Кроме того, не стоит оставлять свой автомобиль вблизи шатких конструкций, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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