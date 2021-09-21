После встречи с белорусским президентом функционер долгое время приходил в себя

Рене Фазель возглавлял Международную федерацию хоккея 27 лет, но уже в скором времени будет выбран новый президент организации. В своем прощальном интервью глава IIHF вспомнил о встрече с Александром Лукашенко.

В самом начале переговоров Фазель обнял белорусского президента. И лишь потом понял, что это было ошибкой. После такого поступка глава IIHF подвергся жесткой критике международного сообщества.

Как говорит сам спортивный функционер, он был наивен и верил, что может что-то исправить. Но чуда не произошло, поэтому Фазелю пришлось несколько дней буквально прятаться, потому что шквал критики в его адрес был действительно пугающим.

"Я должен это признать. Все исходило из благих намерений, но все пошло не так",

– признался покидающий пост президента.

Напомним, что встреча Лукашенко и Фазеля состоялась в январе 2021 года. На повестке стоял вопрос о проведении Чемпиона мира по хоккею в Белоруссии. В международной организации не были удовлетворены уровнем безопасности, поэтому соревнование приняла Латвия.

Также Фазель высказался и о Владимире Путине. Глава Международной федерации хоккея признался, что российский президент его восхищает, потому что может управлять страной, находящейся в одиннадцати часовых поясах и использующей примерно сто языков.