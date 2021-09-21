Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с сайтом "Госуслуги"

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с сайтом "Госуслуги"
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Злодеи не перестают выдумывать пути обмана граждан

Экономический кризис на фоне пандемии COVID-19 не только серьезно ударил по благосостоянию людей, но и активизировал действия мошенников. Бандиты регулярно разрабатывают новые стратегии обмана россиян. Известный юрист Иван Соловьев рассказал, каким образом у людей выуживают личные данные с популярного ресурса "Госуслуги".

Телефонные бандиты действуют следующим образом: они представляются потенциальной жертве работниками службы техподдержки портала. Россиянина заверяют, что некто похитил конфиденциальную информацию с его профиля на сайте. Разумеется, человека тут же начинают пугать последствиями. Мол, злодеи смогут использовать данные в своих корыстных целях и имеют все механизмы для обогащения за счет несчастного пользователя.

Раздосадованный человек начинает доверять мошенникам. Те же под видом благих намерений – обезопасить пользователя, выспрашивают у него код из смс, который нужен для изменения пароля личного кабинета. Якобы они хотят помочь человеку создать новый пароль и сохранить его данные от бандитов, рассказал юрист в беседе с корреспондентом издания "Прайм".

Как события развиваются дальше, догадаться несложно. Настоящие мошенники получают вожделенный код, меняют пароль и пользуются учетной записью жертвы. С ее помощью они могут оформить на себя кредит или микрозайм, сообщает телеканал "360".

К слову, недавно стало известно о новой схеме обмана граждан с помощью тестов на коронавирусную инфекцию. Жители России призвали проявлять повышенную бдительность.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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