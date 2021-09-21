Первый этап проекта по спасению носорогов с помощью Росатома прошел успешно

В будущем предложенная технология может быть использована для спасения других исчезающих животных и птиц

Первый этап партнерской программы Росатома Rhisotope, направленной на борьбу с браконьерством носорогов Южной Африки с помощью радиационных технологий, успешно завершен.

Для того, чтобы защитить редких животных от истребления с целью продажи рогов, эксперты предложили вводить в рог радиоизотопы, которые легко могут быть обнаружены контролирующими системами в аэропортах. Это сделает невозможной перевозку рогов самолетами и приведет к тому, что охотников за носорогами станет в разы меньше.

На старте проекта требовалось доказать, что стабильные изотопы, введенные в рога, не мигрируют в тела животных. В эксперименте участвовали два носорога – Игорь и Денвер. В течение четырех месяцев они находились под бдительным присмотром. Высококвалифицированные рейнджеры ежедневно собирали отходы животных, брали пробы крови. Анализы показали, что движения радиоизотопа из рогов животных не произошло.

"Проект Rhisotope достиг первой важной вехи в возможности продемонстрировать регулирующему органу, университетскому комитету по этике животных и заинтересованным сторонам, что он полностью безопасен для животных",

– сказал основатель проекта, директор Отделения радиации и физики здоровья Университета Витс профессор Джеймс Ларкин.

Теперь команда готова перейти ко второму этапу проекта, в ходе которого будут определены дозы радиологических веществ, чтобы, с одной стороны, сделать рог заметным для радиационных мониторов во всем мире, но при этом не причинить ни малейшего вреда животному.

"Мы очень гордимся тем, что играем ключевую роль в этой удивительной инициативе, которая поможет спасти этих невероятных животных от неминуемого исчезновения",

– высказался генеральный директор Росатома в Центральной и Южной Африке Райан Колльер.

После завершения международной исследовательской программы, ключевым партнером которой является Росатом, проект может быть использован для спасения других исчезающих видов. Таким образом, ядерная наука сыграет фундаментальную роль в защите фауны нашей планеты.