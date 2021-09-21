Педагог смог сделать самую главную вещь, чтобы защитить студентов

Накануне в Перми произошла страшная трагедия – студент местного университета устроил стрельбу. Часть студентов смогла сбежать из здания ПГНИУ, а часть спряталась в кабинетах. Преподаватель Олег Сыромятников, несмотря на нападение, продолжил читать лекцию.

В учебном заведении оценили действия своего сотрудника. В пресс-службе университета подчеркнули, что Сыромятников сделал самое главное – закрыл дверь кабинета изнутри. Педагог продолжил рутинные действия – читать лекцию, чтобы не паниковать. Стресс испытали не только студенты, но и преподаватели.

Ранее Сыромятников поведал местному порталу 59.RU, что получил такие рекомендации – не прерывать урок – от декана вуза. На момент звонка информация о стрельбе не была подтверждена официально. Как добавил профессор, он закрыл дверь, сделанную из металла, которую бы не пробила пуля.

Студент ПГНИУ напал на учебное заведение 20 сентября. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 29 пострадали.