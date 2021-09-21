Вдове подполковника присудили компенсацию

ЕСПЧ встал на сторону Марины Литвиненко, вдовы беглого экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Суд счел Россию "ответственной" за смерть подполковника. Европейцы постановили, что РФ должна выплатить ей 100 тысяч евро за моральный вред, а также 22,5 тысячи евро за судебные издержки.

ЕСПЧ полагает – есть причины считать, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун действовали в качестве агентов РФ при отравлении подполковника. При этом, по версии суда, Москва не смогла опровергнуть выводы следствия Лондона по этому делу.

Также в ЕСПЧ постановили, что Россия не провела должного своего расследования. Из-за того, что РФ не предоставила документы внутреннего расследования и не опровергла презумпцию причастности к этому происшествию, ЕСПЧ сделал вывод, говорится в заявлении, которое цитирует РИА "Новости", что Россия виновата в убийстве Литвиненко.

Отметим, что Москва не раз отвергала подобные обвинения.

В России уже отреагировали на постановление ЕСПЧ. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление суда голословным – ведь нет результатов этого расследования, добавив, что Москва не готова прислушиваться к таким решениям. Песков подчеркнул, что у ЕСПЧ вряд ли есть возможность обладать всей информацией о смерти Литвиненко.

Литвиненко скончался в 2006 г. вскоре после побега в Великобританию и получения королевского подданства. После чаепития с Луговым и Ковтуном подполковнику стало плохо. Он умер из-за отравления радиоактивным полонием-210. В Лондоне сочли, что к смерти Литвиненко причастна Москва.