Весь процесс займет примерно полчаса

Осенью многие отправляются в лес, чтобы набрать различных грибов. Из одних хозяйки делают заготовки на зиму, а другие откладывают для того, чтобы сразу приготовить. Маслята – достаточно популярный вид грибов. Однако процесс их обработки может занять долгое время. Расскажем, как значительно упростить себе жизнь.

Главная сложность заключается в том, что со шляпок маслят нужно снимать пленку. Это делают не все, однако такая практика часто встречается.

Опытные грибники объясняют, что если не убрать пленку, то вкус у грибов после консервирования будет не таким ярким. Но если сдирать ненужный слой с каждого плода, то можно провозиться до глубокой ночи. Выход из ситуации есть.

Как быстро обработать маслята

Сначала замочите грибы в подсоленной воде. Это необходимо для того, чтобы избавиться от червей, засевших в маслятах. Оказавшись в неблагоприятных условиях, они сами выползут из своих "укрытий".

Возьмите губку, одна сторона которой покрыта чуть более жестким материалом. Аккуратно пройдитесь изделием по шляпке каждого гриба. Здесь важно не переусердствовать, иначе можно повредить плоды.

После этого поместите грибы в кастрюлю, наполненную чистой водой. Поставьте на плиту. Как только на поверхности воды начнут образовываться характерные пузырьки, подождите еще минуты две, а затем слейте всю жидкость, используя дуршлаг.

Снова залейте грибы чистой водой. Теперь можно спокойно варить очищенные грибочки.

Весь процесс обработки маслят займет примерно полчаса.

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