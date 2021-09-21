Теперь украинцы ждут от президента поздравлений с началом нового учебного года

Последний твит Владимира Зеленского заставил пользователей социальной сети удивиться и срочно открывать календари. Сегодня, 21 сентября, президент Украины почтил память жертв, скончавшихся в результате терактов 11 сентября.

"20 лет назад крупнейший в истории теракт унес жизни 2996 людей",

– написал Зеленский, добавив, что 12 из них были украинцами. Позже этот же твит президент Незалежной опубликовал и на английском языке.

Пользователи, если выражаться мягко, были шокированы тем, что глава Украины перепутал дату и опоздал с траурным твитом аж на 10 дней. Кто-то даже назвал Зеленского "тормозом", а другие пошутили, что теперь ждут, когда президент поздравит их с Днем знаний.

"Что это было, люди добрые? Я аж в календарь заглянула, думала, что я от жизни отстала. Совсем с катушек слетел?", "Теракт произошел 11 сентября, не 21! Сразу видно, что уроки истории в школе не посещались", "Протрезвел за две недели и вспомнил что было 9/11? Так сегодня уже 9/21, ткните в него календарем!", "Смм-щик, если тебя держат в заложниках, поздравь еще и с Днем знаний", "Как можно быть таким отвратительным?"

– недоумевают украинцы в комментариях.

20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2996 людей. 12 з них були українцями. Вічна пам'ять усім жертвам #9/11. pic.twitter.com/7Lu0ih56BK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2021

Нашлись и те, кто Зеленского попытался оправдать. Мол, хоть и с опозданием, но вспомнил о жертвах 9/11. Якобы 10 дней назад Зеленского в Нью-Йорке не было, а сейчас у него наконец появилась возможность посетить мемориал и возложить цветок.

Напомним, что накануне украинский президент вылетел в США, чтобы посетить сессию Генассамблеи ООН, которая пройдет 21-22 сентября. Зеленский намерен попросить о помощи в борьбе с "российской агрессией".