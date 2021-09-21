День траура: в Перми создали мемориал у стен университета

Место оцеплено полицией

В Перми люди несут цветы к стенам университета, где накануне произошла бойня. Об этом сообщает МИР24.

Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура. В регионе не работает ни одно учебное заведение.

У стен вуза, где 18-летний местный житель устроил стрельбу, создали временный мемориал. Место находится под усиленным оцеплением полиции.

Почтить память погибших пришли не только студенты и преподаватели Национального исследовательского университета, но и все неравнодушные.

Также очереди собираются у областной станции переливания крови. Люди хотят стать донорами, чтобы помочь пострадавшим. 

Ранее стало известно о том, что число пострадавших в результате стрельбы в Перми возросло до 29. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Шестеро погибли. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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