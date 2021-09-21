В Подмосковье спасатели освободили застрявшего в сливе ванной кота

Животное не получило никаких травм

Подмосковные спасатели приехали на помощь женщине, чей кот застрял в сливном отверстии ванной. Об этом говорится на странице ГКУ МО "Мособлпожспас" в "Инстаграм".

Инцидент произошел в Ногинске. Хозяйка решила помыть своего питомца – кота породы сфинкс. Во время "банных процедур" животное просунуло лапу в слив. Когда женщина попыталась освободить своего хвостатого друга, у нее ничего не вышло.

Приехавшие на место спасатели хотели раздвинуть решетку, однако из-за сильного стресса кот не давал им это сделать. Тогда было решено разобрать систему слива, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

К счастью, питомец не получил никаких травм.  

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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