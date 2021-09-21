Британская полиция раскрыла детали о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

Британская полиция раскрыла детали о третьем подозреваемом в деле Скрипалей
Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
По словам следователей, россиянин жил в гостинице в центре Лондона

Британская полиция по борьбе с терроризмом поделилась новыми данными о третьем подозреваемом по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, сотрудники британских органов правопорядка обвинили в отравлении Скрипалей еще одного россиянина – представителя ГРУ Дениса Сергеева, который якобы скрывался под псевдонимом "Сергей Федотов". Таким образом, мужчину назвали соратником Руслана Боширова и Александра Петрова, которые ранее вошли в список главных подозреваемых.

По информации полицейских, Федотов прилетел в Британию 2 марта 2018 года. Через четыре часа после его прибытия в Лондоне "высадились" Боширов с Петровым.

Следователи сообщают, что Сергей поселился в гостинице, расположенной в центре Лондона. Он забронировал номер на период со 2 по 4 марта. В предполагаемой комнате россиянина спустя некоторое время провели обыск. Оттуда взяли пробы, которые в итоге подтвердили присутствие Федотова. Однако никаких следов отравляющих веществ найдено не было.

Следствие утверждает, что сотрудник ГРУ несколько раз виделся с Русланом и Александром. Мужчины устраивали встречи на выходных.

Британские стражи правопорядка опубликовали фотографию Федотова. Они обратились к общественности с просьбой сообщить любые данные о "преступнике".

Посольство РФ выразило неприятие методов, которыми пользуется полиция Британии в поиске виновных по делу Скрипалей. Москва попросила предоставить доступ к официальным материалам расследования. 

Ранее стало известно о том, что российского дипломата вызвали в МИД Британии по делу об отравлении Скрипалей. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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