Международные IT-специалисты высоко оценили надежность и защищенность онлайн-голосования в Москве

Международные IT-специалисты высоко оценили надежность и защищенность онлайн-голосования в Москве
Фото: Александр Авилов/ АГН Москва
Система показала свою надежность и устойчивость перед угрозой

Явка на дистанционное электронное голосование в ходе прошедших выборов показала 96,5%. По мнению экспертов, способ оказался весьма перспективным, а создавшие систему специалисты справились с задачей.

Как указал основатель Trinity Monsters Мик Вайсман, в голосовании участвовали миллионы россиян. При этом система продемонстрировала свою эффективность, несмотря на невысокое количество участников выборов на платформе ДЭГ.

Общественность, отметил эксперт, привыкла к очным процедурам при голосовании еще со времен Советского союза. Для россиян в некотором роде это явление можно считать устоявшейся социальной традицией. Имеется и положительная динамика, что весьма актуально в условиях пандемии: понятный интерфейс с инфографкой и прозрачная аналитика.

Система показала свой потенциал в области кибербезопасности, выстояв перед натиском тысяч хакерских атак. Специалистам остается заниматься планомерным развитием сетевого образования, чтобы в будущем взрослое поколение смогло адаптироваться к цифровизации, перейти на удаленный формат и принять участие в новых проектах.

Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что платформа ДЭГ в столице начиналась еще в 2019 году с 10 тысяч участников на выборах в Мосгордуму. Спустя два года показатель достиг 2 млн человек уже на федеральных выборах. Это говорит об устойчивом развитии системы и отличительных особенностях платформы, а также уровне доверия со стороны жителей столицы.

Костырко напомнил, что принцип тайного голосования обеспечивает криптографическая система, работающая на устройстве пользователя. При этом существует анонимность для переголосования – данные сохраняются в публичной блокчейн-сети, однако протокол зафиксирует только тот голос, который был последним по времени, сообщает АГН "Москва".

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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