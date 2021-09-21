Ребят доставили в больницу

В деревне Новленское под Домодедовом произошел тревожный инцидент. Трое детей – девочка и два мальчика, отравились угарным газом из-за бензинового генератора.

Все началось с того, что в частном доме вырубился свет. Дедушка ребят включил на улице генератор, который вырабатывает угарный газ. При этом мужчина не учел тот факт, что было ветрено.

Благодаря потокам воздуха газ "проник" на второй этаж – туда, где находились дети. В какой-то момент у ребят резко заболела голова. Они пожаловались матери на плохое самочувствие. Когда женщина поднялась наверх, то почувствовала типичный резкий запах.

На место была вызвана скорая. Во избежание рисков детей было решено госпитализировать.

Сейчас состояние ребят стабилизировалось. Их готовят к выписке, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".