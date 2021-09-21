Вашингтон должен предоставить в Гаагу спутниковые снимки места авиакатастрофы самолета

На сегодняшнем заседании суда в Гааге по делу о гибели малайзийского "Боинга" MH17 в воюющем небе над Донбассом в июле 2014 года прозвучал призыв надавить на Вашингтон с тем, чтобы американские власти предоставили спутниковые снимки места крушения самолета. С таким требованием выступил дядя погибшей в авиакатастрофе Лики Гьяноттен Хенк.

Он напомнил, что 20 июля 2014 г. - буквально на третий день после трагедии с MH17 – тогдашний глава Госдепа Джон Керри заявил, что американцы "видели полет, видели удар, видели, как самолет исчез с радаров, поэтому нет никакой загадки в том, как это произошло". Согласно утверждению экс-шефа дипломатии США, те снимки показывают, что "Боинг" якобы был сбит ЗРК "Бук", сказал родственник.

При этом, отметил он, прокуратура Нидерландов неоднократно запрашивала у Вашингтона спутниковые снимки с места крушения, однако Штаты отклонили все запросы.

"Я продолжаю надеяться, что снимки будут представлены и что на США продолжат оказывать политическое и правовое давление с целью получить эти снимки", – цитирует РИА "Новости" мужчину.

Кроме того, он выразил надежду, что будут удовлетворены межгосударственные жалобы Нидерландов в ЕСПЧ против России и Украины. Последнюю традиционно пока обвиняют лишь в том, что киевский режим не закрыл небо для пролетов пассажирских самолетов над территорией, где шли боевые действия.

Добавим, что еще летом председательствующий судья на процессе Хендрик Стинхейс сообщил, что США не раз отказывали Гаагскому суду в предоставлении спутниковых снимков места авиакатастрофы "Боинга" рейса MH17, поэтому данный запрос больше не представляется возможным к исполнению. Сами американцы прикрывались тем, что эти снимки проходят с грифом секретно.

