Предполагаемого виновника инцидента нашли

Со вчерашнего дня несколько человек смогли получить QR-код, соответствующий санитарному пропуску президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Елисейский дворец подтвердил, что личные данные главы Республики попали в Сеть. Речь идет об информации о пройденной Макроном вакцинации, в частности о названии препарата и дате прививки.

С сентября этого года работники сферы здравоохранения имеют доступ к медицинским данным французского лидера, а также всех граждан страны, кто вакцинирован от COVID-19. База данных является открытой для всех врачей. Это необходимо для того, чтобы сделать процесс вакцинации более эффективным.

По предварительной версии, в инциденте виноват один из медработников. Якобы он скопировал QR-код Макрона, а позже распространил его в Сети. Здесь возможны два сценария – либо человек по неосторожности выложил личные данные президента в Интернет, либо сделал это умышленно.

Код президента Франции был деактивирован. Теперь пользоваться им нет возможности.

Национальная касса страхования на случай болезни, которая отвечает за информационную систему вакцинирования, обратилась в Национальный совет Ордена врачей (CNOM), потребовав разобраться в причинах произошедшего.

Недавно похожая ситуация произошла с французским политиком Жаном Кастексом.

Ранее стало известно о том, что Макрон отменил свой визит в Швейцарию из-за того, что Берн отказался закупать истребители у Парижа.