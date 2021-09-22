В России стартует интеллектуальная викторина "Лига Знаний"

Победители получат ценные призы и отправятся в "Путешествие мечты"

В России стартует интеллектуальная онлайн-викторина "Лига Знаний". Организатором выступает российское общество "Знание". Первая игра состоится 25 сентября.

Викторина "Лига Знаний" будет проходить в формате квиз-чемпионата в течение года. Участие абсолютно бесплатное, зато победители получат ценные призы и "поездку мечты" в самые живописные уголки нашей страны.

Для участия нужно собрать команду из пяти человек, выбрать капитана и зарегистрироваться на сайте ligaznaniy.znanierussia.ru. В соответствии с графиком отборочного тура каждые две недели будет проходить двухчасовая игра онлайн, в ходе которой участникам предстоит ответить на вопросы по отечественной истории, географии, науке, технике, искусству, культуре, спорту и т.п. Таких отборочных туров будет три. Финалы каждого тура и Гранд-финал сезона для 48 команд состоятся в очном формате в Москве.

Попасть в Гранд-финал можно будет и без борьбы в отборочных турах. Но для этого нужно будет победить в "секретной игре" сезона, о старте которой станет известно всего за неделю до начала, и вопросы в ней будут более сложные.

Первая игра первого отборочного тура состоится 25 сентября в 12.00. Трансляция будет организована на сайте Российского общества "Знание" и в сообществе ВКонтакте. Завершится конкурс в сентябре 2022 года.

Викторина "Лига Знаний" станет продолжением первого Всероссийского квиз-марафона, организованного обществом "Знание". Он уже вошел в Книгу рекордов России как квиз-игра с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате.

Подробную информацию и расписание игр сезона можно посмотреть на сайте "Лиги Знаний".