Повышение цен на куриные яйца объяснил эксперт

Подорожание одних товаров приводит к росту цен на другие

Куриные яйца – один из наиболее популярных продуктов у россиян, их потребление доходит до 300 штук на человека в год. Поэтому увеличение их стоимости особенно заметно для населения.

Ранее Росстат сообщил, что средняя цена яиц сейчас составляет 44 – 48 рублей за десяток, но подорожание продолжается, причем заметными темпами.

При этом производство яиц в стране наращивается, о дефиците речи не идет, подчеркнул глава консалтингового агентства Альберт Давлеев. Причина общем удорожании себестоимости. Так, до 70% стоимости яйца составляют расходы на корм курицам, а комбикорм за последний год подорожал на 32%, пояснил эксперт в эфире телеканала "МИР 24".

Ранее эксперты предупредили о росте цен на молоко и молочную продукцию в России.

Источник: Мир24 ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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