Однокурсники пожаловались на поведение девятилетней студентки МГУ

Однокурсники пожаловались на поведение девятилетней студентки МГУ
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Девочка периодически нарушает правила студенческого этикета

Зачисленная в МГУ 9-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова стала настоящим феноменом, однако, как рассказали учащиеся на одном потоке ребята, поведение девочки на лекциях оставляет желать лучшего.

Одна из однокурсниц отметила, что, несмотря на уровень знаний, несвойственный возрасту, Алиса ведет себя как ребенок. В пример девушка привела ситуацию, когда Теплякова играла с дымком, который исходил из аппарата с антисептиком.

Другая студентка добавила, что у ребенка есть коммуникативные проблемы.

"Поведение хромает, социализация слабенькая. Чувствуется, что ни в сад, ни в школу не ходила", – высказалась она.

Однажды, когда у ребят из психологического факультета была дистанционная лекция, Алиса зачем-то включила микрофон. Данную функцию обычно отключают во время выступления преподавателя, чтобы не отвлекать его посторонними звуками. Но Теплякова, по всей видимости, этого не знала. Тогда весь поток услышал, как на заднем фоне разговаривают ее родные. Напомним, родители маленькой студентки воспитывают еще шестерых наследников.

Также девочка не стеснялась перебивать преподавателя. Когда работник сферы образования рассказывал про какую-то книгу, она заявила, что уже знакома с содержанием.

Еще несколько раз Теплякова нарушала правила студенческого этикета. Например, она начинала отвечать на вопрос, который был задан не ей, передает "Комсомольская Правда".

Поведение Алисы периодически выводит однокурсников из себя. Однако они стараются не критиковать девочку, ведь она не виновата в этом.

Ранее психолог высказалась об отце девятилетней студентки МГУ. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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