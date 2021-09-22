Избежать появления "глазков" поможет соблюдение некоторых нюансов

Многие наверняка сталкивались с подобной проблемой – спустя некоторое время картофель начинает прорастать. Избавиться от этой неприятности можно, лишь внеся коррективы в некоторые свои действия.

Одна из причин, из-за чего на корнеплодах появляются "глазки", связана с неправильным соседством.

Рядом с чем нельзя хранить картофель

Под запретом оказывается репчатый лук. Эта культура выделает особые вещества, которые провоцируют прорастание картофеля.

Также не стоит класть рядом с картошкой такие фрукты, как яблоки, бананы и груши.

Советы по хранению картофеля

1. Запасы лучше держать в прохладном месте – подальше от батарей. Идеальным считается место, где температура воздуха стабильно держится на уровне 7-10°C.

2. Воздух в помещении, где хранятся корнеплоды, не должен застаиваться. В противном случае картошка начнет гнить.

3. Картофель не нужно мыть перед закладкой на длительное хранение. Жидкость впитается в кожуру, из-за чего срок годности культуры уменьшится в несколько раз.

4. Не стоит держать картофель в хорошо освещенных местах. Пасленовые предпочитают находиться в темноте. Отличными вариантами считаются погреб или гараж. Если у вас нет ни того, ни другого, то просто уберите урожай в шкаф.

5. Если вы хотите, чтобы картофель пролежал как можно дольше, положите рядом с ним шалфей, лаванду или розмарин. Масла, содержащиеся в данных растениях, предотвратят прорастание и образование гнили.

Ранее "Утро.News" поделилось советом, как правильно хранить яблоки.