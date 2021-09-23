В ГИБДД отменили штрафы по показаниям парных камер на дорогах

В ГИБДД отменили штрафы по показаниям парных камер на дорогах
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Превышение средней скорости больше не фиксируется

Водителям в России больше не должны приходить штрафы за превышение средней скорости движения на установленном участке. Это подтвердили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ.

Последние семь лет в стране была широко распространена такая практика: инспекторы ГИБДД устанавливали на некотором расстоянии друг от друга две камеры. Одна фиксировала время въезда на участок, другая время выезда. На основании этих показателей высчитывалась средняя скорость автомобиля, в случае превышения которой выносилось постановление о нарушении и налагался штраф в размере 500 – 5000 рублей.

Ситуация не раз вызывала возмущение водителей, поскольку в ПДД не содержится понятия "средняя скорость". Верховный суд также встал на сторону участников движения. Там указали, что для обоснования наказания должно быть указано точное место и время правонарушения, а в данном случает оно оказывается "растянуто". Поэтому штрафы продолжали приходить, но при обращении водителей в суды постановления легко оспаривались.

В апреле 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин поручил соответствующим ведомствам поработать над поправками в КоАП, чтобы законодательно закрепить новую форму контроля на дорогах. Как движется эта работа, неизвестно, но штрафы по парным камерам сейчас выписывать перестали.

"Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме",

– приводит "Коммерсант" ответ на запрос от ГУОБДД МВД РФ.  

Напомним, что с 2021 г. в России начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и техсостояния автомобиля. При этом с 1 сентября 2021 г. россияне могут оспорить постановление ГИБДД через сайт Госуслуг.


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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Источник: Коммерсант
Николай ВИКТОРОВ

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